Football : Rodez surclasse le leader auxerrois (2-0) et grimpe provisoirement quatrième de Ligue 2 !

Dominateurs de bout en bout ou presque face à une AJ Auxerre méconnaissable, les Ruthénois ont enregistré ce samedi après midi pour le compte de la 33e journée de Ligue 2, une victoire de prestige (2-0) en faisant tomber le leader du championnat. Une démonstration, dans l’envie et la maîtrise notamment, accomplie dans un stade Paul-Lignon plein, pour un passage provisoire de la 7e à la 4e place de Ligue 2, en attendant les matches du soir.

Un premier acte à sens unique. Articulé dans un schéma inédit, l’AJA a totalement laissé aux Ruthénois le soin de mener les opérations. Et les Aveyronnais ne se sont pas fait prier. Avec des occasions très franches, notamment pour Hountoundji par deux fois ou encore Taïbi de la tête dont la course du ballon décoché n’a pas fini au fond des filets au prix d’une folle détente à l’horizontale de Léon, le portier icaunais (21e).

Et même si la furia du début de match côté sang et or s’est peu à peu estompée – Pélissier réveillant aussi un peu les siens du bord du terrain, on était encore loin de voir ce que peut produire le leader de Ligue 2, meilleure attaque du championnat avant le coup d’envoi (59 buts) juste devant… les Ruthénois (53).

Une main dans la surface sifflée sur deux

De l’autre côté du terrain, l’attraction du jour côté Ruthénois, le tout jeune (18 ans) gardien Ewen Jaouen a effectué ses premières minutes de son premier match en pro avec sérénité. Arrivé dans la semaine en essai puis finalement prêté par Reims la veille du match pour pallier les blessures de Mpasi et Cibois mais aussi passant devant leur remplaçant lors des deux derniers matches le N°3 Crombez, l’ex de Guingamp s’est montré plutôt à son aise. Sans que son double mètre ne soit vraiment mis à contribution.

Et alors qu’une main dans la surface de Dioussé (36e) est passée inaperçue pour l’arbitre, la pause a été atteinte sur un 0-0 frustrant pour la bande à un Killian Corredor toujours aussi remuant. Frustration de ne pas convertir les occasions poursuivie juste après le repos par un raté d’Abdallah pourtant en position ultra-favorable (50e).

Mais frustration évacuée quelques minutes plus tard (55e) quand un centre du même Abdallah, en feu en deuxième période, heurte la main de Jubal dans la surface. Cette fois, M. Batta désigne le point de penalty. Et le capitaine Danger transforme. Rodez mène logiquement. Et le coach auxerrois Pélissier change son fusil d’épaule. Opérant trois changements de joueurs en même temps que revenant à une tactique plus classique en 4-2-3-1.

Résultat : le retour d’une AJA plus conquérante. Et un Jaouen un peu en dilettante contré finalement sans dommage a donné des sueurs froides à un Paul-Lignon plein comme un œuf (68e). Le leader, vexé, a poursuivi sa pression sur le but sang et or. Obligeant notamment Abdallah à sortir prématurément.

Mais sur un contre, le rentrant Arconte a bien cru manger la feuille sur un tir raté quand Akpa, en voulant dégager, a mis le ballon au fond de ses propres filets. Pour un 2-0 synonyme de 13e victoire de la saison. Et de quelle manière ! Les "Olé, olé" à chaque touche de balle ruthénoise descendant de tribunes conquises.

Prochaine sortie pour les Aveyronnais, dès ce mardi (20 h 45), encore à Paul-Lignon, face au Paris FC… qu’ils ont cet après-midi provisoirement doublé au classement, se positionnant quatrièmes !