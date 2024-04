Pruines. Des portes ouvertes réussies à l’école

à la fin de la classe, en cette veille du week-end de Pâques, Laetitia Veyrac, directrice de l’école Pruines-Mouret du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) des Trois Rougiers, a accueilli les parents d’élèves qui ont répondu à l’invitation "portes ouvertes". Après des salutations réciproques, a commencé la présentation de l’école suivie et complétée par une visite des locaux.

17 élèves fréquentent l’école.

De riches projets et sorties culturelles ou sportives rythment l’année scolaire, notamment un travail sur le thème des oiseaux et de la biodiversité dans l’espoir d’obtenir le label "Refuge LPO". Il en est de même pour l’école de Nauviale.

Du 27 au 31 mai, un séjour à Port-Leucate dans le cadre d’un travail sur les oiseaux (ornithologie) permettra également d’expérimenter le vivre ensemble et l’autonomie. Au fil de l’année, spectacle de musique, représentation de théâtre et atelier théâtre, participation aux journées de l’eau à Muret-le- Château… En janvier, les enfants ont pu, grâce à l’intervention du CPIE, s’informer sur les énergies, leur utilisation, l’impact des consommations et la nécessité de préserver les ressources.

Dans le cadre du sport scolaire, avec l’USEP, des rencontres sportives sont conduites en commun avec l’école de Nauviale et les écoles du secteur.

Après les présentations du contenu scolaire, la directrice a accompagné la visite de l’école, des classes, de la cantine, de la bibliothèque communale.

Plus tard, des échanges se sont poursuivis sur l’importance de la communication entre parents et enseignante, la nécessaire relation de confiance, d’échanges réguliers dans l’objectif commun de favoriser la réussite de chaque élève, d’accompagner ses apprentissages, son bien-être et son épanouissement au sein de l’école.