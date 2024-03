Pruines. La gendarmerie présente son bilan 2023

Le maire et la municipalité de Pruines ont accueilli la séance de bilan proposée par la gendarmerie, (COP de Rignac et COP de Marcillac). De nombreux invités étaient présents, dont les maires des communes des deux secteurs et les gendarmes de la brigade Rignac-Marcillac.

En première partie, le major Caroux, commandant de la brigade, a présenté les nouveaux gendarmes, remercié le maire de Pruines pour son accueil et procédé, vidéo à l’appui, à la présentation des personnels et au bilan de l’année 2023. Il est possible de noter pour 2023 une augmentation du nombre de cambriolages, de vols simples, de vols en lien avec l’automobile par rapport à 2021 et 2022. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique marquent une légère baisse après une importante augmentation en 2022.

Très légère baisse des infractions économiques et financières en 2023. Pour les stupéfiants, baisse en 2022, hausse usage en 2023, peu de trafic.

Faits constatés, 366 en 2022, 436 en 2023. Taux d’élucidation, 48,39 %. Pour les accidents de la route, augmentation en 2023 du nombre d’accidents corporels.

Pour 2024, la gendarmerie se donne pour objectif la maîtrise de la délinquance, la baisse des accidents de la route, les contacts avec les maires et la population.

Suite à cette présentation, de nombreux échanges entre gendarmes et invités ont permis de répondre à différentes questions ou compléments d’information sur ce que peut faire la gendarmerie en lien avec les responsabilités de chacun. Les dangers internet et la protection des maires ont été développés.

Cette rencontre était honorée par la présence et la participation du chef d’escadron Thomas Maugard, commandant la compagnie de gendarmerie de Rodez.

Pour lui, complémentarité et subsidiarité entre les services sont une valeur première à développer.

La collaboration avec les Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) doit être un objectif à poursuivre.