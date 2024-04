Mouret. Assemblée générale et repas avec le Club de l’Amitié

Le 9 avril, salle des fêtes de Mouret, près de 100 personnes a participé à l’assemblée générale du Club de l’Amitié Villecomtal-Mouret. 84 ont savouré l’excellent repas concocté et préparé par les bons soins de Chantal et ses talents de restauratrice.

L’assemblée générale a été introduite par Cyrille qui a annoncé son arrêt de la présidence. Sur l’estrade, Cyrille, Alain, coprésident, Christiane, secrétaire, Michèle, trésorière.

Cyrille a demandé une minute de silence après avoir rappelé les membres de l’association décédés en 2023, à savoir : sœur Germaine, Yvette Barre, Yvette Cadilhac, André Pegourdier.

Christiane a présenté le rapport d’activité qui a été approuvé à l’unanimité. Rappelons l’assemblée générale et le chevreau à l’oseille de Chantal le 4 avril 2023, cinq réunions du Conseil d’Administration, sortie à Lodève et Saint-Guilhem-le-Désert, tour de Corse, Rocamadour-Gramat, repas des cartes, Croisière sur le Canal du Midi, réunion des présidents des différents clubs, repas stockfish, rencontre à tout âge, théâtre avec "Les Pissenlits en Espagne", repas de fin d’année, en 2024, Quine, Cabaret Le Garden Palace.

Aucune opposition au budget qui est positif présenté par Michèle.

Unanimité pour le renouvellement du Conseil d’Administration.

Cyrille confirme son arrêt de la présidence après 15 ans d’adhésion à l’association et 7 ans de présidence. Il a remercié très chaleureusement les "anciens", la bonne ambiance et ses excellents souvenirs des repas et des voyages. Il a souhaité "Bon Vent" aux nouveaux.

Alain a remercié Cyrille "qui l’a formé" et a présenté le cadeau (2 bouteilles de vin rouge) offert au déjà ancien président. Remerciant tous ceux qui collaborent aux animations, il a évoqué les projets 2024,

Puy du Fou, Najac, Stocfish, Aigues-Mortes, Tri de Millau, messe et repas.

Après un échange sur les modes de paiements, Alain a lu le menu du repas qui a suivi dans une excellente ambiance très conviviale.