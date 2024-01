"Mouret est un village d’avenir"

De nombreux habitants de la commune étaient accueillis à la salle des fêtes par Gabriel Issalys, le maire, et les membres du conseil municipal. L’esprit de cette rencontre est rapidement donné, en plus du partage des vœux, "Mouret village d’avenir". Le budget est présenté, équilibré, positif, soit de bonnes bases pour 2024.

Avec projection à l’appui, les travaux communaux réalisés et les projets ont été présentés, dont la transition écologique (environnement) et le cadre de vie. Pour l’état civil, on relève 6 naissances, 1 mariage, 4 décès dans la commune et 6 transcriptions, population 510 en 2010, 562 habitants en 2021.

Le maire Gabriel Issalys a débuté son intervention en présentant ses vœux et en remerciant les services sociaux et de soins, les sapeurs-pompiers, les associations, les conseillers municipaux, les deux employés municipaux.

Citant une phrase de la déclaration de Droits de l’Homme et du citoyen – "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" – il a insisté sur "le vivre ensemble qui installe une vraie solidarité et un respect mutuel."

Il a présenté les réalisations 2023 et les projets 2024, insistant sur l’économie et la production d’énergie, le cadre de vie dont le lotissement, l’aménagement de l’entrée et du village… Ces informations seront diffusées dans le prochain bulletin municipal. Le partage des verres et toasts de l’amitié a permis la poursuite d’échanges de vœux et de nouvelles.