Pruines. Des festivités activement préparées

Les membres du comité des fêtes de Pruines sont mobilisés pour la préparation de la Saint-Roch des 14 et 15 août. Les hommes montent le grand chapiteau. De leur côté, les dames et demoiselles sont à la cuisson de trois gâteaux à la broche, un grand, deux plus petits.

Au programme : lundi 14 août, à 19 heures, apéro-concert avec "Coup de Phil". À 20 heures et 22 heures, repas en 2 services. Au menu, salade composée, truffade, tarte, vin, café. Inscriptions jusqu’au 10 août, entre 18 h 30 et 21 h 30, 06 43 37 76 39 ou en journée, 05 65 69 86 60. À 23 h, bal gratuit avec Req Animation.

Mardi 15 août, 8 h, déjeuner, assiette de charcuteries, soupe au fromage, tripoux, escargots, déjeuner sucré. À partir de 9 h, rando VTT (environ 22 km) ou pédestre (environ 6 km). Deux tarifs, 5 € parcours et consommation, 15 € parcours et déjeuner. Inscription jusqu’au 10 août au 06 02 27 05 01 entre 18 h 30 et 21 h.