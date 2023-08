Disparition de Mattéo depuis 10 jours : accident, enlèvement, départ volontaire... Qu'est-il arrivé au randonneur de 20 ans ?

Un randonneur de 20 ans est toujours porté disparu après s'être perdu dans le brouillard dans les Hautes-Pyrénées.

Cela fait maintenant 10 jours que Mattéo, 20 ans, est introuvable. Mardi 1er août 2023, il était parti en randonnée, seul, dans les Hautes-Pyrénées avant d'appeler ses parents pour qu'on vienne le récupérer car il disait être perdu dans le brouillard. Mais le jeune homme originaire des Deux-Sèvres n'a jamais rejoint le point de rendez-vous où ses parents l'attendaient.

D'importants moyens ont été mobilisés pour retrouver la trace de Mattéo, en vain. "Plus les jours passent, plus l'espoir de trouver le disparu en vie s'amenuise. Mais comme toute règle, il existe une exception, donc tout espoir n'est pas forcément perdu", a confié le capitaine des gendarmes, Christophe Pujol, au micro de France Bleu.

Il confirme que les recherches terrestres et aériennes n'ont "malheureusement rien donné". Une quinzaine de personnes restent mobilisées chaque jour dans la zone de recherche, avec un drone et un hélicoptère autant que possible lorsque les conditions météorologiques le permettent.

Aucune piste n'est exclue pour expliquer cette disparition, tant l'accident en montagne que l'enlèvement ou la disparition volontaire. La famille est rentrée dans les Deux-Sèvres et reste informée en continue de l'avancée des recherches par les gendarmes.

Des témoins ont aperçu Mattéo redescendre la montagne

Mattéo est parti du secteur de Saint-Lary-Soulan dans l'optique de monter au Pic du Lustou (3 023 mètres). Il a fait demi-tour en raison du brouillard tout comme d'autres randonneurs qui affirment l'avoir aperçu en train de redescendre.

D'après les témoignages, Mattéo a été vu pour la dernière fois au-dessus de la cabane du Thou, un abri de montagne. "L'un des témoins a même brièvement discuté avec lui. Mais les deux couples disent l'avoir perdu de vue quelques minutes plus tard", rapporte le major Abadie de la CRS à La Dépêche du Midi.

Une partie des recherches a été concentrée dans ce secteur, mais aucune trace de Mattéo.

Un appel à témoins lancé

Le jeune homme est de corpulence sportive, il mesure 1m83 pour 78 kg. Le jour de sa disparition, il était vêtu d'un short sombre, d'un t-shirt, de chaussures de type baskets de trail orange vif, d'un sac à dos noir type tactique avec des scratchs et recouvert d'écussons.

Si vous détenez des informations, ou apercevez Mattéo Michel , merci de contacter immédiatement la gendarmerie en composant le 17, ou la brigade de Vignec au 05 62 98 60 07.

