Naucelle. Festival , un succès toujours d’actualite

Depuis 66 ans, le festival du Rouergue, Cultures du Monde invite de nombreux groupes étrangers, de nations différentes, des musiciens, des chanteurs et des danseurs à défiler dans nos rues et à se produire sur les scènes dressées dans une vingtaines de villes du département et c’était à Naucelle devant un public nombreux le 6 août en soirée sous les halles. .

Ce festival se veut être le symbole de l’amitié, de la fraternité et du rapprochement des peuples venus de tous les horizons. La municipalité de Naucelle en partenariat avec le comité d’animation a été très heureuse d’accueillir ce festival, manifestation pour toute la famille, qui donne envie de voyager et qui permet la découverte des autres, de leurs mœurs et de leurs traditions. Les bénévoles du comité d’ animation ont permis aux anciens de l’ EHPAD de la Fontanelle en après-midi d’avoir un aperçu de ce spectacle. Garder le lien, et en créer , devise du Festival, est légion à Naucelle.

