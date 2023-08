Réquista. Gisèle et Jean-François, 50 ans plus tard

Le restaurant l’Oasis a orchestré avec brio un somptueux repas en l’honneur des cinquante années de tendre union entre Jean-François et Gisèle Costes. À la barre de cet événement exceptionnel, Claudine Grimal s’est révélée être le pilier, démontrant une énergie inépuisable et une attention méticuleuse. Le menu a réuni l’abondance et la délicatesse des ingrédients, élevant ainsi chaque convive, des plus jeunes aux aînés, vers un sommet de satisfaction gustative.

Cinquante ans d’amour et de partage ! Ce n’est point une simple réalisation, ni une habitude banale, mais plutôt une surprenante symphonie du temps. D’ailleurs, le premier mot qui émane instinctivement est : "Déjà !". Ce moment a permis au couple un instant de rétrospection, où le chemin parcouru s’est dévoilé dans toute sa splendeur, sous les regards bienveillants des enfants et petits-neveux, qui ont orchestré cette célébration. Cet événement a revêtu également la dimension de la gratitude, celle envers les aïeux et les générations passées, qui ont participé à la construction de leurs vies et à la pérennité de leur amour. Au cœur de cette célébration, s’est profilée l’essence même de la transmission, incarnée par la réunion de quatre générations. L’engagement des jeunes neveux, leur contribution à la décoration, leur récitation harmonieuse des versets de l’hymne à l’amour de Saint-Paul illustrent magnifiquement la foi inébranlable de Paul ainsi que celle du couple : "s’il me manque l’amour, je ne suis rien.". Cet anniversaire des 50 ans de vie commune a pris une signification profonde, celle d’une célébration de l’union sacrée, à laquelle il était naturel d’associer les belles familles des neveux.

"Nos frères et leurs épouses méritent une gratitude sincère, car sans eux, les expériences vécues n’auraient pu se concrétiser."