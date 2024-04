Réquista. Un public enchanté par les acteurs locaux

Vendredi 19 avril à 20 h 30 et le dimanche 21 à 15 heures la salle de spectacles de la ville était remplie d’excitation alors que les spectateurs attendaient avec impatience la représentation théâtrale de la troupe locale de l’association Kalbéni. Tous attendaient un moment rempli de rires et de bonne humeur comme à l’accoutumée. Il s’agissait d’une pièce bien choisie de Jean Pierre Martinez "Le Pire Village de France". Le thème, un bled moribond entouré de champs de patates, oublié par Dieu et contourné par l’autoroute est victime de la désertification. Il est question de fermer l’école et l’évêché parle de supprimer la paroisse. L’arrivée de deux Parisiennes dont l’une fait des reportages à la télé va-t-elle faire changer les choses ? Il s’agit de Wendy Crawford, initiales WC.

Des dialogues époustouflants, des situations cocasses et drôles ont faire rire le public qui a applaudi chaleureusement les acteurs : Sylvette Massol, Maurice Jany René Trouche, Rosette Massol, Mireille Vieira, Marie Jo Vergne, Michel Faux, Marie Hélène Pousthomi, Gérard Desmaze toujours aussi bouillonnant de dynamisme et que le public aime revoir chaque année.