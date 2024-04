Réquista. Les résidents reçoivent des animaux

Le mercredi 24 avril, Cassandra Carmona, monitrice d’équitation, est venue d’Arvieu avec ses deux poneys et son âne pour créer des échanges et de la stimulation auprès des personnes âgées de la résidence Jean-Baptiste Delfau. Les contacts avec les animaux ont fait naître l’émotion sur leur visage et les souvenirs de leurs travaux agricoles ont motivé leur mémoire pour un retour en arrière. Les enfants du centre de loisirs étaient également présents. Cette rencontre intergénérationnelle répond au projet de la lutte contre la perte d’autonomie, grâce à une convention de partenariat entre le département de l’Aveyron, l’Ehpad et la conférence des financeurs qui participent financièrement aux animations. Pour l’année 2024, cinq animations intergénérationnelles vont être mises en place autour des animaux et des jeux anciens à la grande joie de tous enfants et personnes âgées..