L’atelier Craft beer : un nouveau lieu de brassage à Réquista pour une bière de partage

Une association de deux brasseries pour encourager la créativité et la collaboration entre les brasseurs.

Un lieu de brassage collaboratif a vu le jour à Réquista, au 35, avenue de Rodez : l’atelier Craft beer, fruit d’une association entre deux brasseries existantes, Noiseless et LVZ dont le but est de créer des bières de série bio et une gamme de bières éphémères, ainsi que d’ouvrir le lieu pour le brassage à façon.

L’atelier Craft beer promet de proposer des produits de qualité, respectueux de l’environnement et en constante évolution.

Des bières bio et éphémères

Les bières bio et éphémères des brasseries LVZ et Noiseless, offriront une variété de saveurs et d’arômes, pour le plus grand plaisir des papilles gustatives. L’atelier Craft beer souhaite également encourager la créativité et la collaboration entre les brasseurs, en leur offrant un espace pour expérimenter et partager leurs idées, une initiative passionnante qui devrait ravir les amateurs de bières artisanales de la région et au-delà.

Inauguration en mai

L’inauguration de la brasserie aura lieu les 30 et 31 mai

Au programme :

- jeudi 30 à partir de 18 heures : dégustation bières artisanales, food truck, musique live avec La Deryves.

- vendredi 31 mai, à partir de 11 heures : visite de la brasserie pendant une session de brassage, restauration (aligot saucisse). La réservation est obligatoire.