Entraygues-sur-Truyère. La méga fête de Ginolhac

Malgré un temps frais et venteux, le soleil brillait pour la journée de fête de Ginolhac, organisée par le comité des jeunes de la commune. Une grosse organisation pour un déroulement sans faute du programme :

"Chaque année, cette fête est une sorte de pèlerinage où tout le monde se retrouve, dans une convivialité intergénérationnelle pour passer de bons moments. Ce petit village de la commune d’Entraygues où vivent 10 habitants à l’année, s’anime pour la fête d’été et accueille plusieurs centaines de personnes. Le matin plus de 80 tripoux ont été servis pour le petit-déjeuner et 1 000 repas traditionnels (choux farcis, aligot…) distribués dans la journée !", explique Christophe Montourcy, président du comité des jeunes de Ginolhac.

Avec une exposition de voitures anciennes, des randonnées pédestres et en VTT, des jeux en bois, des promenades autour de Ginolhac en trottinettes de descente et en trottinettes électriques (Pymsport), un concert baroque dans l’église (violon alto et clavecin), un apéro concert le soir avec le Duo Un + Un, un grand concert avec ABBA Story, un feu d’artifice et un bal avec BP Music, les participants et les familles n’ont pas eu un moment pour s’ennuyer.

La journée et surtout la soirée ont attiré une forte affluence de visiteurs qui ont beaucoup apprécié les spectacles et les animations. Christophe Montourcy : "Nous remercions tous les bénévoles, nos 80 sponsors et les communes de Ginolhac et d’Entraygues pour l’aide technique, le nettoyage du pré, le prêt et l’installation des tables."