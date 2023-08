Luc-la-Primaube. La Médiathèque a désormais sa boîte de retours !

La médiathèque de Luc-la-Primaube, 2, place du Ségala à La Primaube, a désormais sa boîte de retours ! Elle est située derrière le bâtiment, face à l’école Jean Boudou. Les usagers de la Médiathèque peuvent ainsi dès à présent restituer leurs documents en dehors des heures d’ouverture. Cela facilitera les retours d’ouvrages, limitera les retards et permettra ainsi une meilleure rotation. Jusqu’au 3 septembre, la médiathèque est ouverte selon les horaires d’été : mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h ainsi que le mercredi de 10 h à 18 h. La médiathèque, en cas de fortes chaleurs, est un lieu climatisé. N’hésitez pas à venir y passer un moment, des fauteuils sont à votre disposition ainsi qu’un coin presse.