Mouret. Une histoire de fête et de météo

Une température, loin d’être "estivale", s’est invitée au Grand Mas pour la fête d’été. Malgré une fraîcheur sensible le samedi soir, la buvette et l’animation musicale autour du guitariste "Gratt’de la patte" et le repas truffade/saucisse ont permis de réchauffer les participants et d’installer l’ambiance de fête. Le dimanche matin, la météo était encore morose et "dissuasive" pour les participants au vide-greniers. Mais le traditionnel déjeuner "pieds de veau ou tripous", valeur sûre de la fête d’été, fit rapidement oublier les caprices du ciel. Le souper "poule farcie" pouvait être pris dans la salle des fêtes ou à l’extérieur pour les moins frileux.