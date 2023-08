La fête du village tourne au drame : une fillette de deux ans meurt noyée dans une rivière, en Occitanie

La fête du village de Villembits, dans les Hautes-Pyrénées, a viré au drame. Dans la nuit du 12 au 13 août 2023, une fillette de deux ans est morte noyée dans une rivière.

Dans les Hautes-Pyrénées, le village de Villembits était en fête, en ce deuxième week-end d'août 2023. Mais les festivités ont viré au drame, quand une fillette de deux ans est morte noyée dans une rivière, comme le raconte La Dépêche du Midi.

Elle se trouvait dans sa poussette

Nos confrères expliquent que dans la nuit du 12 au 13 août 2023, l'enfant se trouvait dans sa poussette, mais a échappé à la vigilance de ses parents. La famille participait à la fête du village. À côté de l'endroit où se déroulaient les festivités : un cours d'eau, le Boues. C'est dans cette rivière que la poussette et la petite fille ont dramatiquement terminé leur course, quelques instants plus tard.

La fillette n'a pas pu être sauvée

La Dépêche rapporte que la fillette a été sortie des flots, mais que ni l’intervention de plusieurs participants aux fêtes, ni celle de pompiers et gendarmes n'ont permis de sauver la très jeune victime. Le cours d'eau présentait une profondeur assez importante et un courant qui l'était tout autant.

Le parquet de Tarbes a dévoilé à nos confrères qu'il évaluera "l'éventuelle nécessité d'ouvrir une information judiciaire pour déterminer les potentielles responsabilités" une fois que les auditions de témoins comme organisateurs de la fête auront été menées.