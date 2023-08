Le camion transportant des chiens et des chats vers l'Allemagne avait été percuté par une voiture volée le dimanche 13 août à 3 heures du matin sur l'A9 à hauteur de Nîmes.



Vers 3 heures du matin, dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août, un camion de la SPA espagnole a été percuté par une voiture volée sur l'autoroute A9 à hauteur de Nîmes dans le Gard.

Le ou les occupants de la voiture volée ont pris la fuite et continue(nt) d'être activement recherché(s) par la gendarmerie du Gard. Quant aux animaux, tous ont été indemmes et ont continué leur route vers l'Allemagne dans un autre véhicule de la SPA espagnole pour être accueillis par l'association allemande Salva Hundehilfe, spécialisée dans l'adoption d'animaux. Tous, sauf deux chiens, qui se sont enfuis après l'accident, selon Midi Libre.

Si l'un d'entre eux, le bichon, a été retrouvé par les policiers, Chanel, une petite chienne de race podenca (l'ancêtre du lévrier, à droite ci-dessus) manque à l'appel. Chanel avait déjà été adoptée par une famille allemande qui l'attendait à son arrivée.

L'association de protection animale niçoise No Name tente depuis de retrouver Chanel pour la ramener à ses futurs maîtres. Craintive, et donc extrêmement véloce, tout renseignement concernant la petite podenca est donc le bienvenu.

Un numéro à joindre : 06 24 19 48 83.