Réquista. Saint-Julien en fête ce week-end

Le comité des fêtes de Saint-Julien fête ses 40 ans cette année, repoussé à cause du Covid-19. Le programme de la fête a donc été un peu étoffé pour cet anniversaire. Vendredi 18 août ,à 20 h 30, loto à la salle de spectacle de Réquista.

Samedi 19 août, à 14 h 30, concours de pétanque en doublettes.

À partir de 20 h, soirée bodega (moules/frites/saucisse) animée par TChouTChouCats, Jim-X et Fury sonorisation.

Dimanche 20 août, à 14 h 30, pétanque en triplettes ; 16 h, démonstration des Majos St-Aff’Rance.

Sans oublier bien sûr le repas servi à partir de 20 h sur inscription au 0 684 150 110 ou 0 673 733 885. Au menu : assiette melon/pâté/jambon de pays, magret de canard grillé et ses flageolets, roquefort, chou à la crème et café. Le tout animé par No Réso et Req Animation.

Pour les enfants, structures gonflables et fête foraine tout le week-end.