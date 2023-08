Rieupeyroux. Beau succès pour la fête du Théron

La fête aura connu un vif succès sous le soleil caniculaire de juillet. Une telle réussite est due au travail de tous les bénévoles et habitants du village mais aussi à la dynamique association Génération Le Théron qui est infatigable et fourmille d’idées. Avant tout cela, l’association a tenu à dédier cette fête à José Cadilhac qui nous a quittés récemment et qui fut créateur de ses festivités. La fête qui aura enchanté plus de mille personnes, notamment lors du célèbre repas à la truite du dimanche soir. L’association tient à remercier bénévoles, partenaires et participants qui ont contribué au succès de ces festivités et donne rendez-vous les 19, 20 et 21 juillet 2024.