Villefranche-de-Panat. C’était soirée country aux Fontaines

Dans le cadre des soirées aux fontaines, c’est un voyage dans l’Ouest américain qui était proposé par les organisateurs avec le groupe "Brothers from other fathers". Le temps d’une soirée, la salle des fêtes du village choisie comme lieu de repli en raison du mauvais temps, a revêtu des allures de saloon. Piano, banjo, yodle, costumes et accessoires… les six musiciens chanteurs ont emmené leur public dans leur univers teinté de balades à cheval, d’attaques de diligences et de chasseurs de primes. Un concert exceptionnel qui s’est achevé par une standing ovation et un rappel plus que mérité.

C’est le trio "Garden swing" qui viendra clôturer la programmation musicale des soirées aux fontaines, jeudi 24 août, à 21 heures.

Plus d’informations sur l’agenda des animations estivales de l’association Familles Rurales au 05 65 46 46 53.