Occitanie : Alès sous des "fumées incommodantes" après l'incendie dans une usine de traitement des déchets

Un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'entreprise de collecte et de traitement des déchets Cévennes Déchets à Alès ce mardi 15 août en début de soirée. Un incendie qui a été maîtrisé ce mercredi 16 aout en fin de matinée, tout en continuant à apporter son lot de désagréments.



Ce mardi 15 août, un incendie a éclaté dans les locaux d'une usine de collecte et de traitement de déchets à Alès (Gard). Un incendie qui s'est poursuivie toute la nuit et durant toute la matinée du mercredi 16 août, même s'il a été plutôt vite maîtrisé. Cet incendie de ce centre de recyclage des déchets, Cévennes Déchets, a provoqué d'importants dégagements de d'une fumée "incommodante" qui a fait craindre aux habitants les plus proches du sinistre, notamment du quartier Tamaris, des dégagements de gaz toxiques.

"Je reste chez moi"

Devant ce "panache de fumée noire et odorante", la préfecture du Gard a conseillé vers 21 heures aux habitants du quartier de rester chez eux et de fermer portes et fenêtres dans l'attente de l'analyse de ces fumées.

[#incendie] Information @VilledAles

A la suite de l'incendie du centre de recyclage Cèvennes Dechets :

✅il est conseillé aux habitants du quartier Tamaris = je reste chez moi et je ferme portes et fenêtres

✅il est demandé aux usagers de la route = j'évite le secteur pic.twitter.com/m8YORdwtiJ — Préfète du Gard (@Prefet30) August 15, 2023

Des analyses qui ont été effectuées dans la nuit par les marins pompiers de Marseille, alors que 110 pompiers équipés de 37 engins combattaient l'incendie.

Des fumées tout ce mercredi

Au matin, les analyses effectuées étaient rassurantes et ne révélaient aucune toxicité dans l'atmosphère. Néanmoins, dès 11 heures ce mercredi, les pompiers conseillaient à la population d'éviter de "s'exposer inutilement" à proximité du sinistre en raison des fumées incommodantes prévues "toute la journée".