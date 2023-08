Comment adopter le chignon bas, la coiffure incontournable de la rentrée

(ETX Daily Up) - Organisée en plein mois d'août, la Fashion Week de Copenhague donne le coup d'envoi de la saison mode, et par la même occasion des nouvelles tendances qui s'imposeront dès la rentrée. Et ce que ce soit à travers les défilés ou les street styles qui font (eux aussi) la renommée de la capitale danoise. Cette saison, une tendance beauté a clairement tiré son épingle du jeu : le chignon bas, parfaite illustration du minimalisme chic à la base du style nordique.

Un carré façon mulet, des ondulations naturelles, une frange stricte, ou encore des colorations flashy : l'été s'est révélé la saison de toutes les audaces en matière de coiffure. Mais la rentrée s'apprête à changer la donne avec le grand retour d'une coiffure rétro revisitée à la sauce nordique, le chignon bas, version décontractée chic, comme vu et revu dans les rues de Copenhague à l'occasion de sa traditionnelle semaine de la mode. Influenceuses, journalistes, et autres invitées ne semblaient plus jurer que par le chignon bas, faussement négligé, qu'elles ont accessoirisé d'attaches tantôt classiques tantôt flashy, pour un rendu effortless chic qui devrait faire des émules dès la rentrée. Notons d'ailleurs que Cecilie Thorsmark, directrice générale de la Fashion Week de Copenhague, a elle-même fait plusieurs apparitions coiffée d'un chignon bas lors de cette semaine de la mode consacrée à la saison printemps-été 2024.









Comment le porter ?

On l'aura compris, il n'est pas question de réaliser un chignon sur le sommet de la tête, mais bel et bien vers le bas, reposant quasiment sur la nuque. Une coiffure rétro qui nous ramène au début des années 1900 et permet, détail important, d'être portée avec un chapeau ou… une casquette, un accessoire également très présent à Copenhague. Une fois cette règle intégrée, chacun peut laisser parler son imagination et sa créativité. Reste malgré tout que les street styles de la capitale danoise ont essentiellement fait la part belle au bun faussement négligé, comme fait à la va-vite, et donc décontracté, mais réalisé en plaquant le reste de la chevelure, parfois à l'aide de spray de fixation, pour le côté chic.









Notons que si la plupart des invités et fashion addicts ont misé pour une raie au milieu, pour une version des plus classiques, d'autres ont fait le choix de ramener l'ensemble des cheveux vers l'arrière, quand une poignée a (une nouvelle fois) rendu hommage aux années 2000 en laissant tomber deux mèches sur le visage. Quant au bun, on l'a vu, l'idée est de l'attacher de façon négligée, mais il est également possible d'opter pour une version parfaitement façonnée, plus sophistiquée, et même de réaliser un chignon tressé, mais toujours bas. La seule condition pour embrasser cette tendance avec style.









Miser sur les accessoires

Peu importe le look choisi, le chignon bas s'accorde avec absolument tout. Une jupe longue ou midi, un bermuda ample façon denim ou utilitaire, un tailleur, une robe sophistiquée ou décontractée, ou une veste de biker, peu importe, c'est 'LA' coiffure qui peut être portée avec n'importe quelle tenue, en journée comme en soirée, à un dîner comme un événement mondain ou au travail. Mais il est toutefois possible de la sublimer selon ses humeurs, ses goûts, et ses envies, avec une foule d'accessoires qui s'apprêtent a fortiori, eux aussi, à faire leur grand retour sur le devant de la scène.

La version la plus classique consiste à miser sur un élastique passe-partout, assez fin, pour qu'il puisse se fondre dans votre chevelure et passer totalement inaperçu. Mais pour un style 100% mode nordique, mieux vaut toutefois se laisser tenter par des accessoires plus flashy. Cela peut-être un ruban, un élastique large, ou - le mieux - un chouchou, de préférence colorés, avec des teintes associées ou non à votre look du jour. Il est également possible de glisser des barrettes dans vos cheveux, avec un double emploi : esthétique et pratique, puisqu'elles permettront de maintenir les mèches rebelles en place. Et pour les plus audacieuses, pourquoi ne pas fixer une attache en forme de fleur ou de papillon dans ses cheveux, pour une touche plus fun ?

Peu importe l'accessoire choisi, le chignon bas aura incontestablement la cote à la rentrée, vous permettant de jouer à fond la carte du décontracté chic et du mix & match, deux particularités indissociables de la mode danoise.