Réquista. Folklore : le Festival du Rouergue a proposé une affiche originale

Depuis quelques années un partenariat se lie localement entre plusieurs structures : Mairie de Réquista, Communauté de Communes du Réquistanais, Office de tourisme, Kalbéni et une association sur un des villages de la com com pour accueillir deux groupes lors du Festival du Rouergue. Cette année c’est le village de Montclar qui a accueilli deux groupes la Pastourelle groupe aveyronnais à l’initiative du festival, et le groupe Batuc’ados.

Après avoir effectué une prestation dans les rues de Réquista à l’occasion de la foire et à la résidence Jean-Batiste-Delfau, le groupe les Batuc’ados a donné un magnifique spectacle en soirée sur la place des arcades à Montclar, dont l’avant-première était assurée par La Pastourelle toujours fidèle aux valeurs traditionnelles.

Les Batuc’ados est un groupe français venant de Colombe dans le 92. Le choix des organisateurs du Festival est à saluer de par leur proposition d’accueillir un groupe français représentant différents folklores des pays d’où ces jeunes ont leurs racines (Antilles, Afrique, Orient, Inde et Amérique du sud) est une initiative à saluer. Accueillir le festival du Rouergue est toujours un plaisir localement.

Mais accueillir des jeunes de 13 à 18 ans, investis, engagés avec rigueur tout au long de l’année autour d’un projet culturel avec comme thématique la transmission de musiques et de danses traditionnelles a donné lieu à une prestation de grande qualité ou rigueur et justesse étaient de mise. Un travail récompensé par les applaudissements du public venu très nombreux assister à cette prestation.