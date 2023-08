Aveyron : installé depuis sept ans à La Cavalerie, Mahfoud, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, a été expulsé

Sous obligation de quitter le territoire français (OQTF), le ressortissant algérien de 22 ans, installé depuis sept ans à La Cavalerie, a été expulsé du pays jeudi 17 août.

Moins de 48 heures après son avis d'expulsion, Mahfoud, jeune Algérien de 22 ans, accueilli en 2016 par la famille Dubois dans le petit village de La Cavalerie a finalement quitté le territoire français en direction d'Alger.

Placé au centre de rétention administratif de Toulouse, il s'est envolé jeudi 17 août vers son pays d’origine, avec une escale à Paris. Un déchirement pour sa famille d'accueil qui espérait un tout autre dénouement pour le jeune au "parcours exemplaire", finalement interrompu par une Obligation de quitter le territoire (OQTF), reçue en juillet.

"Il lui a été conseillé de refuser de monter dans l'avion parce que des fois ça marche, relate Odile Frenehard pour la Ligue des droits de l'homme (LDH) puis on lui a finalement déconseillé de le faire, son OQTF ne prévoyant pas d'interdiction de séjour sur le territoire" qui pourrait laisser espérer un éventuel retour.

"Il n'a vu aucun avocat"

Pris en charge, comme son petit frère Nadir, en novembre 2016 par la famille Dubois, dont l'épouse, Corinne, assistante familiale, accueillait des enfants placés à l'Aide sociale à l'enfance, Mahfoud n'aura finalement pas bénéficié des 48 heures habituelles pour déposer un recours, plaide Odile Frenehard.

"Il n'a vu aucun avocat. Ni à La Cavalerie ni dans son parcours de rétention à Toulouse et jusqu'à l'aéroport. Ce qui est contraire à la loi sauf que l'on nous a indiqué que dans de pareilles situations - liées aux vacances -, l'administration peut passer outre. C'est inhumain !"

Déterminée à infléchir la décision de justice, Corinne Dubois le répète : "J’espère que ça va aller.. J’espère aussi que l’on va pouvoir faire appel." En attendant, la famille a décidé de faire profil bas.

"Mahfoud est arrivé en Algérie. On attend que son avocate rentre pour qu'il puisse reprendre les démarches et voir qu'elles sont les solutions à apporter", termine la Cavalerienne. Et ainsi laisser à Mahfoud, "la main sur sa propre histoire." Loin de la médiatisation des derniers jours.