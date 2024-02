Armée : 1 350 militaires, 5 compagnies de combat, opérations : portrait de la 13e DBLE du camp militaire du Larzac en Aveyron

Rattachée à la 6e brigade légère blindée(BLB), la 13e DBLE s’est installée sur le camp militaire du Larzac en 2016 et a désormais atteint le format d’un régiment d’infanterie. Entretien avec le colonel Stéphane Castillo, commandant en second.

Arrivé de Lille et ayant servi auparavant dix ans au 2e REI de Nîmes, vous avez pris vos fonctions en juillet 2023 aux côtés du commandant Thomas Riou à la tête de la 13e DBLE qui continue à se moderniser. Que pouvez-vous en dire ?

Vous avez ici, sur le camp du Larzac, un régiment de 1 300 hommes répartis en plusieurs compagnies : cinq compagnies de combat, une compagnie d’appui qu’on appelle traditionnellement l’escadron de reconnaissance qui englobe les sections antichars ou les tireurs d’élite ; une compagnie appui travaux composée des "pionniers", là pour maintenir en état les pistes, les champs de tir par exemple et où interviennent aussi les pompiers ainsi qu’un détachement cynotechnique et des cibliers.

Nous avons enfin une compagnie de commandement et de logistique ainsi qu’une compagnie de réserve – une centaine d’hommes – dont l’objectif, donné par chef d’état-major des armées, sera d’en doubler les effectifs.

On dit que la Légion est composée de 150 nationalités…

Nous avons effectivement sur le régiment une centaine de nationalités. Quand je suis arrivé dans la Légion en 2004, il y avait beaucoup de Slaves puis les Mongols ont commencé à arriver. Aujourd’hui, les Népalais sont les plus représentés, ils sont à peu près 180 sur le régiment. Devant les Sud-Américains.

Comment l’expliquez-vous ?

C’est comme toujours très conjoncturel. En ce qui concerne les Népalais, je pense que c’est consécutif à la décision de l’armée britannique de dissoudre deux des trois bataillons de Gurkha – le nom collectif qui désigne toutes les unités composées uniquement de soldats népalais. En 2015, un séisme à Katmandou a aussi grandement appauvri la population. Sachant, il ne faut pas être naïf, que le légionnaire qui s’engage le fait aussi parce qu’il a des difficultés chez lui, souvent économiques.

On dit du recrutement qu’il est tout aussi exigeant que sélectif. Est-ce le cas ?

Si la Légion reste l’école de la deuxième chance – un principe immuable – il n’y a finalement plus beaucoup de repris de justice dans nos rangs sachant que l’on ne recrute pas les auteurs de crimes de sang, ceux qui se sont adonnés à des trafics de drogue ou ont commis des viols. Nous nous devons d’être très sélectifs… et nous pouvons nous le permettre car notre vivier de recrutement est mondial. On estime que notre taux de sélection est à peu près de 1 pour 4 pour ceux qui se présentent et commencent les sélections.

Vous étiez récemment en Andalousie, près d’Almería en Espagne, pour participer à divers exercices en prévision d’un futur déplacement à Djibouti. Ce type d’exercices, de partenariats, sont-ils amenés à se reproduire ?

En mars, nous allons faire un exercice en terrain libre, en dehors du camp, du côté de Villefranche-de-Rouergue. L’exercice "Arès" auquel nos homologues espagnols vont d’ailleurs participer et certainement aussi une section de tireurs d’élite de l’armée anglaise. Nous commencerons par deux semaines de campagne de tir sur le camp de Caylus avant de déployer nos unités sur le terrain. Ce genre de coopération nous permet d’optimiser, de se faire connaître, d’apprendre aussi des autres comme ils apprennent de nous. C’est du donnant-donnant.

D’autres déploiements sont-ils prévus en 2024 ?

Depuis fin septembre, le chef de corps du régiment, le colonel Riou, est en Côte d’Ivoire avec une partie de l’état-major plus une compagnie de 170 hommes pour armer le détachement des forces françaises prépositionnées. Ils devraient rentrer très prochainement. Au printemps 2023, nous avons envoyé aussi une compagnie en Estonie au titre de la contribution française à la présence avancée renforcée de l’OTAN. Nous avions aussi une compagnie à Mayotte jusqu’à Noël. Dans un peu plus de quinze jours, la compagnie qui était en Espagne partira également à Djibouti pour quatre mois. Nous projetons en moyenne deux compagnies par an.

Un dernier déplacement en lien avec la multiplication des attaques Houthis dans le golfe d’Aden qui voit passer 12 % du trafic maritime mondial ?

Pas de lien non. On assure simplement un tour, un vieux principe militaire français. C’est-à-dire que tous les quatre mois, les éléments français à Djibouti sont armés par des compagnies tournantes. Avant de quitter Djibouti, la plupart des unités de la 13 étaient d’ailleurs des unités tournantes. Cela permet au pouvoir politique de disposer d’atouts sur place et aux soldats sur place de s’aguerrir sur un excellent terrain d’entraînement.

En 2023, l’armée de Terre a entamé un vaste plan de transformation visant à poursuivre la modernisation des équipements. Qu’en est-il pour la 13e DBLE ?

Deux bâtiments vont sortir de terre cette année pour une livraison l’année prochaine. Il s’agit de centre d’entraînement de simulation et le mess ordinaire, là où les légionnaires prennent leur repas qui était daté de l’époque du Ceito et donné pour 500 couverts. Nous sommes ici 1 350… Nous avons donc dû pousser les murs.

C’est aussi le cas de l’armement ?

On continue à se remettre à niveau en remplaçant les matériels vieillissants comme les VAB (Véhicules de l’avant blindé) qui datent des années soixante-dix par des Griffons dont nous avons reçu une première fournée. Il est indispensable de conserver un outil de défense efficace, de garder de la crédibilité sur le champ international, d’être capable d’intervenir et de défendre les citoyens français. Ce ne sont pas des jouets que l’on nous achète…