VIDÉO. "Il y a plusieurs morts et blessés" : Rodez, terrain d’exercice face à la menace terroriste

Un exercice de sécurité de grande ampleur s’est déroulé à Rodez, ce jeudi 28 mars. On y était.

Il est 10 h 07. Les premiers coups de feu retentissent à l’entrée du stade Paul-Lignon, à Rodez. Une première salve, puis une deuxième, étouffés par les cris des spectateurs amassés dans les tribunes. "C’est terroriste ! Vite, vite !", entend-on.

Au sol, les premiers corps, ensanglantés. Un premier équipage de police intervient, tout en contrôle. Puis la brigade anticriminalité arrive, pendant que les militaires de la Légion étrangère, en opération sentinelle, sécurisent la zone. Avec un regard attentif sur le lycée Foch, où une alerte à la bombe vient d’arriver. Sous les sirènes hurlantes, le confinement est déclaré. Pendant ce temps, au stade, le premier assaillant est neutralisé. Le deuxième le sera à 11 h 16. " Il y a plusieurs morts et blessés, mais on ne peut pas communiquer le bilan définitif ", annoncent les secours en fin de matinée…

La Légion dépêchera 800 effectifs pour les JO

On n’en saura pas plus. Et n’ayez crainte : il s’agit là du scénario fictif joué hier matin lors d’un exercice de sécurité de grande ampleur, piloté par la préfecture de l’Aveyron. Il a réuni 130 légionnaires, 25 policiers ruthénois, 30 sapeurs-pompiers et plusieurs effectifs de gendarmerie et de police municipale, venus au soutien de l’opération. Sans oublier 160 lycéens, de plusieurs établissements aveyronnais, requis pour jouer les figurants au sein du stade.

"Même si personne ne souhaite le pire, nous devons nous y préparer, veiller à la coordination avec les différents services de l’État en cas d’attaque terroriste sur le territoire. Et a fortiori à l’approche des Jeux olympiques", a expliqué, après l’exercice, le colonel Thomas Riou, commandant de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, installée à La Cavalerie.

Plusieurs de ses effectifs, 800 hommes, seront dépêchés à Paris cet été durant l’événement sportif pour prendre part au dispositif de sécurité. Plusieurs policiers ruthénois seront également envoyés à la capitale.

En attendant, un débriefing de l’exercice du jour est prévu dans chaque caserne. Histoire de se préparer au mieux, même si comme les récents événements l’ont montré, on ne s’y prépare jamais véritablement… Chacun le sait. Et le contexte actuel a une résonance toute particulière. À la suite de l’attentat de Moscou qui a fait 140 morts, revendiqué par le groupe État islamique, la France a rehaussé son niveau d’alerte au plus fort. Et ce, alors que les JO arrivent à grands pas.