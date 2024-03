Terre de manœuvres : dès ce dimanche 24 mars, d’Arès à Engueynado, 600 soldats de la Légion sautent sur l’Aveyron

Près de 600 légionnaires et une quarantaine de véhicules blindés seront déployés sur le terrain du dimanche 24 au mercredi 27 mars entre Villefranche de Rouergue, Decazeville et Rodez, où un nouvel exercice militaire aura lieu le jeudi 28 mars en matinée.

l'Aveyron en a pris l'habitude. Dès ce dimanche 24 mars et jusqu’au mercredi 27 mars inclus, la 13e Demi-brigade de Légion étrangère stationnée à la Cavalerie conduira l’exercice Arès dans le département de l’Aveyron. Près de 600 légionnaires, une quarantaine de véhicules blindés et tactiques de types Griffon, VBL (Véhicules Blindé Léger) et VT4 seront déployés.

Des militaires de la Légion espagnole seront également de la partie.

Nos camarades de la Légion espagnole poursuivent leur entraînement sur le camp du Larzac avant de rejoindre les compagnies pour l'exercice régimentaire : combat en zone urbaine, aguerrissement et parcours de tir

Munitions à blanc pour simuler des coups de feu

L’objectif de l’exercice Arès est de s’entraîner au combat de haute intensité hors des camps de manœuvre pour être au plus près de la réalité du terrain. En s’appuyant sur un scénario d’exercice réaliste, l’exercice se déroulera entre Villefranche de Rouergue, Decazeville et Rodez. Des munitions à blanc seront employées et simuleront des coups de feu.

Par ailleurs la 13e Demi-brigade de Légion étrangère participera à l’exercice préfectoral Engueynado prévu à Rodez, le jeudi 28 mars où, dès 13h30 une présentation de matériel militaire (véhicules, armements) et un stand de recrutement de la réserve opérationnelle seront installés sur la place des Rutènes, alors qu’à la salle des fêtes, la gendarmerie nationale va recruter.