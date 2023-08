Florentin-la-Capelle. Beau week-end de fête à Florentin !

Le week-end de la fête de la St-Laurent a débuté le vendredi soir avec la soirée Flo’Stival où les groupes : Les Sheriffs, The Mercenaries et Sors tes couverts se sont produits pour le plus grand plaisir du public. Une belle soirée où une agréable météo était au rendez-vous.

Le samedi soir, une flopée de voitures a envahi le village, les occupants se sont rendus à la salle des fêtes pour assister au grand quine et tenter leur chance.

Le dimanche, tous les amateurs du coin et des alentours sont venus pour savourer le traditionnel petit-déjeuner tripous et tête de veau.

La journée "Peintres dans la rue" a débuté, des peintres confirmés ou amateurs se sont installés dans le village pour croquer les meilleurs points de vue.

C’est un prêtre de passage au couvent de Malet qui a célébré la messe et béni la fouace. L’après-midi des jeux en bois étaient proposés ainsi qu’un tournoi de volley.

Les artistes peintres ont été primés par un vote du public. 1er prix : Didier Crochat, 2e prix : Jeanine Lemouzy, 3e prix : Hervé Oustry, 1er prix catégorie enfant : Tom Flaujac.

L’apéro concert et le repas aligot-cochon grillé ont eu beaucoup de succès. Laurent Molinarie, son orchestre et une chanteuse de grand talent rencontrée dans le public ont mis beaucoup d’ambiance durant la soirée. Un grand bravo au comité des fêtes motivé qui tous les ans se dévoue sans compter pour préparer ces festivités et assurer tout le travail qu’impose le programme de ce grand week-end. Félicitations également à Patrick Peret pour l’organisation de la journée "Peintres dans la rue".