Réquista. Joli succès pour la fête de Lincou

Le comité des fêtes de Lincou (photo) se montre satisfait du bon déroulement de la fête qui a fait le bonheur des boulistes, danseurs et gourmets. La météo plutôt capricieuse leur a fait redouter le pire, mais le ciel s’est éclairci dans l’après-midi, si bien que les convives se sont pressés nombreux pour le repas cochon grillé du soir (il a fallu en refuser quelques-uns). Le feu d’artifice a illuminé le village sous une foule importante qui se tenait sur le pont enjambant le Tarn. La soirée s’est poursuivie avec l’orchestre de Frédéric Vernhet et ses danseuses dont le show a été très apprécié. Très bonne participation à la bodega du samedi soir où le groupe Duo Nivo et Req Animation ont mis de l’ambiance.