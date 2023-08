Dernier marché gourmand estival à Toulonjac

Le Gerfaut, avec son marché gourmand, signe la fin des festivités de la saison estivale, une saison riche en évènements, festival de théâtre de boulevard, festival classique et jazz, qui se conclut par ce marché gourmand.

Ce vendredi soir, les touristes et les Toulonjacois ont pu apprécier le veau de l’Aveyron, l’aligot saucisse, l’andouillette, les spécialités vietnamiennes ou l’assiette aveyronnaise pleine de cochonnailles. Une soirée dont l’ambiance très familiale et conviviale a permis au public nombreux de profiter des produits issus de producteurs locaux et d’artisans de la gastronomie de faire découvrir et apprécier leurs produits et leur art de la préparation culinaire.

Malgré la gêne occasionnée par un voisin du boulodrome malveillant, très rapidement arrêté par l’équipe municipale présente, la soirée dans une ambiance années 80 a permis de finir cette animation par quelques pas de danse.