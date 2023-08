Saint-Laurent-de-Lévézou. La fête votive s’est bien déroulée

Comme depuis des années, le premier week-end d’août est synonyme de fête votive pour la commune de Saint-Laurent de Lévézou. Les festivités ont commencé vendredi soir par le concours de belote avec 56 équipes.

Le samedi après-midi a débuté avec le concours de pétanque en doublette avec 22 équipes.

La soirée a été animée par Mélo & Ju, Dézakorleon et Dj Manon B sur thème "Fluo Party" Un vif remerciement à tous pour vos couleurs fluos ! Bravo à vous d’avoir joué le jeu. La restauration a été assurée par Laurie Jayet.

Le dimanche était placé sous le signe des traditions… La journée a débuté par un bon déjeuner aux tripoux. A l’heure du repas, les membres du comité des fêtes et les plus jeunes sont partis dans les maisons pour le très attendu passage de la paume. C’est comme chaque année, un grand plaisir pour tous de recevoir et de partager ce moment particulier. L’équipe du comité des fêtes remercie tous les habitants pour leur accueil très chaleureux.

L’après-midi a continué sous le signe de nombreuses activités : démonstration de flamenco par l’école d’Anita Losada Flamenco Compagnie & Académie, bal musette avec Aurore Accordéon, concours de pétanque avec 21 équipes inscrites, balades à poney, maquillage pour les enfants et les plus grands. Il y en avait pour tous les goûts. Enfin, pour clore ce week-end de festivités en beauté, un bon repas aligot-saucisse a été servi suivi d’un bal animé par Fresh Events.

Encore une fois, l’édition 2023 de la fête à Saint-Laurent a été un succès. Le comité tient à remercier plus spécialement toutes les personnes qui ont aidé car sans eux la fête ne serait pas aussi belle et réussie.