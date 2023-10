Saint-Laurent-de-Lévézou. Le terrain de quilles inauguré

Le nouveau terrain de quilles vient d’être inauguré. L’événement a été honoré par la présence de Patrick Contastin, le maire de Saint-Laurent, en compagnie des conseillers municipaux, Julien Rascalou, président du Sport Quilles du Monseigne, et les membres licenciés, ainsi que d’Arnaud Viala, président du département et de la communauté de communes Lévézou-Pareloup, aux côtés des représentants du Crédit Agricole, de Groupama et des sponsors.

L’implantation de ces terrains a vu le jour grâce à une collaboration entre la mairie et le club du Sport Quilles du Monseigne. La mairie a pris en charge la réalisation de la plateforme et de l’éclairage, tandis que le club s’est investi dans l’aménagement des abords, incluant la protection des fonds de jeu, l’installation d’une main-courante, et des plantations, tout en garantissant l’entretien de ces terrains. Les entrepreneurs méritent également une mention spéciale pour la qualité de leur travail, sans lesquels cette réalisation n’aurait pas été possible. Ce projet a été rendu réalisable grâce aux financements substantiels fournis par le conseil départemental, le Siéda, la communauté de communes Lévézou-Pareloup, ainsi que la commune de Saint-Laurent, avec un soutien du Crédit Agricole et de Groupama. La soirée d’inauguration s’est clôturée autour du pot de l’amitié offert par le Club du Sport Quilles du Monseigne, témoignant de la solidarité et de l’enthousiasme qui animent cette communauté sportive.

Les responsables remercient tous ceux qui ont contribué à faire de ce terrain de quilles une réalité. Ils espèrent que ce nouvel espace devienne un lieu de rassemblement et de compétition, porteur de succès pour la communauté.