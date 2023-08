Entraygues-sur-Truyère. Le plein d’animations pour la fête de Rouens

Cette année, la fête de Saint-Hippolyte était organisée sur deux jours par le "comité festif des petits villages de Saint-Hippolyte".

Cela a commencé par la belote du vendredi soir, où s’affrontaient 40 équipes. C’est Alain Garric et Louis Auriel qui ont remporté le premier lot.

Tout au long du week-end, six structures gonflables et deux jeux en bois étaient présents pour amuser grands et petits, animés par la société Gascogne gonflables. Samedi soir, Le DJ Star 2000 a mis l’ambiance avec une soirée bulles, et 250 repas ont été consommés. Les habitants se sont pressés auprès des stands pour déguster des travers de porc ou saucisse, frites et crêpes en dessert. Le dimanche "La compagnie des cabaniers" a animé le village, Angie maquillait et tatouait les enfants, la ferme des "bêê bêtes du somm mêê" était présente et a participé à la randonnée avec ses animaux.

La messe a été suivie du vin d’honneur offert par la mairie. Le midi, 184 personnes ont déjeuné sur place avec la paella de Carlo, fromage et tartelette aux myrtilles faite maison. Le week-end s’est clôturé par un concours de pétanque où 28 équipes se sont affrontées, dans une belle ambiance représentative du week-end.

Festinette la mascotte a animé les résultats de la tombola. Félicitations à Dimitri Devoix qui s’est rapproché le plus de la longueur de la ficelle qui était de 71,74 m et qui a gagné un magnifique panier garni. Le comité festif remercie toutes les personnes qui ont été présentes pour cette fête, et surtout les bénévoles sans qui tout cela n’aurait pas été réalisable.

Rendez-vous le 25, 26 et 27 août pour la fête de Rouens où sont prévues encore pleins d’animations.