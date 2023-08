Santé : médicaments, soins et consultations coûteront-ils plus chers en 2024 ?

Afin de réaliser des économies, le gouvernement réfléchit à augmenter la franchise médicale ainsi que la participation forfaitaire.

Se soigner pourrait désormais coûter plus cher. Pour l'édition 2024, avec un budget largement dans le rouge, le gouvernement part à la chasse aux économies et aux recettes. Ainsi, la franchise médicale et la participation forfaitaire pourraient doubler à partir de 2024, afin que l'État puisse réaliser des économies

Annoncée en juin par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, cette mesure, qui rentrerait dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2024, inquiète les syndicats, les professionnels et les patients, qui craignent une baisse du pouvoir d'achat, explique Le Parisien.

Médicaments et soins moins bien remboursés ?

Lorsque vous bénéficiez de soin ou de médicaments sur ordonnances remboursés par l'Assurance maladie, vous avez une part à votre charge, souvent peu élevée et la plupart du temps, prise en charge par les mutuelles, si vous en avez une. C'est ce qu'on appelle la franchise et Bercy réfléchit à la doubler dans certains cas. Sur les médicaments, par exemple. Elle s'élève à 0,50 cts d'euros et pourrait donc passer à 1 €, rapportent Le Figaro et France Info. Même chose pour la consultation chez le médecin généraliste, dont la franchise est actuellement à 1 € ou certains soins infirmiers non encore précisés, rapporte France Info.

Si ces franchises étaient doublées, ce serait une recette de plus de 1 milliard d'euros dans les caisses de l'Etat.

Une mesure qui pénalise les plus modestes

Pour les Français les plus modestes, avec ou sans mutuelle, ce serait un coup dur. D'autant que les complémentaires santé ne manqueront pas d'augmenter les prix pour compenser cette hausse.

Pour rappel, le gouvernement a déjà acté qu'à partir du 1er octobre 2023, la prise en charge des soins dentaires allaient baisser, de 70% actuellement à 60%, pour les soins en dehors du 100% santé.