Rodez : un feu se déclare dans le quartier Camonil, dix véhicules détruits et deux autres touchés

Le sinistre s'est déclaré dans la nuit de ce dimanche 27 au lundi 28 août 2023 aux alentours d'1 h 30 du matin, à Rodez, sur le parking situé en face du lycée Monteil.

Les sapeurs-pompiers de Rodez sont intervenus, dans la nuit de dimanche 27 au lundi 28 août 2023 sur un important incendie de véhicules à Rodez.

Ce jeune homme découvre ce qu'il reste de son véhicule ce lundi matin. Centre Presse Aveyron - Rui Dos Santos

L'incendie s'est déclaré aux alentours d'1 h 30 du matin dans le quartier du plateau Camonil, sur le parking situé en face du lycée Monteil.

27 pompiers au plus fort de l'intervention

Au plus fort de l'intervention, 27 sapeurs-pompiers de Rodez, de l'Etat-major et de Baraqueville ont été mobilisés. Au total, selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du Sdis 12, 12 véhicules ont été impactés. Dix ont brûlé et deux ont été partiellement touchés.

Le risque de propagation à d'autres voitures et aux façades des immeubles voisins a pu être évité.

Les propriétaires découvrent l'étendue des dégâts. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Aucun blessé

Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

L'intervention s'est terminée aux alentours de 4 h du matin. Concernant les circonstances dans lesquelles cet incendie s'est déclaré, aucune information n'a été pour l'heure communiquée.

La police scientifique sur place

L'enquête de la police devra faire toute la lumière. Ce lundi matin, les lieux ont été sécurisés. La police scientifique est attendue sur place pour réaliser les premiers relevés.

Sur place, c'est la consternation. Un jeune homme découvre, impuissant, l'état de son véhicule qui a péri dans les flammes.