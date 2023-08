Derniers jours pour célébrer les JO à Paris plage

À un an des Jeux olympiques et paralympiques, Paris Plages célèbre la Polynésie française, où se dérouleront les épreuves de surf en 2024

Changé en vraie cité balnéaire jusqu'au 3 septembre, le Parc Rives de Seine invite au farniente sur des transats et propose de nombreuses activités gratuites qui raviront petits et grands.

À un an des Jeux olympiques et paralympiques, Paris Plages célèbre la Polynésie française, où se dérouleront les épreuves de surf en 2024. À travers quelques activités inédites, vous êtes invités à (re)découvrir la richesse de la culture polynésienne, tout en profitant des événements incontournables de l’événement.

Depuis le 8 juillet, la programmation fait la part belle aux activités culturelles et sportives… gratuites. Expositions, cours de sports, ludothèque, bibliothèque hors les murs, entre autres. Et si vous préférez reposer vos neurones et vos muscles, rassurez-vous, le sable, les transats et les parasols seront aussi au rendez-vous.