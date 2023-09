Patrimoine : à Salles-la-Source, le cochon est une tête de l’art

Le musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source poursuit ce dimanche 17 septembre ses ateliers et animations tout public. Vivifiant et détonnant.

Se faire croquer par un illustrateur, mettre la main à la pâte pour fabriquer un origami en bois ou habiller un petit mouton, le musée de Salles-la-Source sait mêler tradition et contemporain dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. En parallèle de l’exposition "Cochon : l’amour vache !" qui retrace en détail, avec sérieux et humour, au gré des calembours sur l’animal rose des fermes, il était ainsi possible hier de se faire croquer. Et pas par n’importe qui. Y a-t-il un pilote dans le cochon ? À cette question, on pouvait dire oui. En effet, c’est Jean-Michel Renault, illustrateur de la bande dessinée et du dessin humoristique, passé au mitan des années soixante-dix par « Pilote », qui a pris un malin plaisir à réaliser des portraits en rapport avec le totem. Un joli pied de nez (et de cochon) à la bienséance pour donner du ton à l’impertinence.

De chouette savoir-faire

Le musée étant situé dans une ancienne filature, les plus jeunes ont pu s’initier à vêtir de laine un petit mouton en bois pour lui rendre sa toison. Dans la cour du musée, trois artisans étaient au diapason pour mettre en avant leur savoir-faire, plus généralement, les métiers manuels. Florence Olmi, mosaïste d’art, s’attelait à représenter un… Cochon, Claude Bouviala à sculpter un vautour en céramique et Marie Brosson, un loup en origami en bois. "On part du plan, on prépare le bois et il y a beaucoup de découpes, c’est comme un puzzle", résume Marie Brosson, ébéniste de profession, installée à Moyrazès, à la joie communicative pour partager sa passion. Et si Marie rime aussi avec cochon, c’est bien le loup qui a eu ses faveurs. Un loup décoratif, mais aussi oiseau, chat, chouette, et même des cœurs et des ballons, témoignent de son savoir-faire et de son imagination.

Des œuvres singulières, légères (moins de 200 grammes pour la chouette) qui montrent que le bois est vivant. Vivant comme le patrimoine mis en avant à Salles-la-Source. Et les réjouissances se poursuivent ce dimanche 17 septembre, de 10 h à 18 h. Idem dans les autres musées portés par le Département. Ainsi, le musée des mœurs et coutumes d’Espalion est ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, et l’espace archéologique de Montrozier, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, avec visites, expositions, ateliers… Et comme dit le proverbe, tout est bon dans le cochon, l’embarras du choix s’offre à vous ce dimanche pour mastiquer du patrimoine sans modération.