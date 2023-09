Cransac. Le musée "Les Mémoires de " toujours fidèle aux Journées du patrimoine

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le musée "Les Mémoires de Cransac" propose, samedi 16 septembre, de 14 heures à 18 heures et le dimanche 17 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30, des visites commentées et une interprétation de l’œuvre contemporaine "La Triangulaire de Cransac". L’occasion de découvrir l’ancienne ville minière, aujourd’hui ville thermale, grâce aux photos, maquettes, et témoignages des membres de l’association Les Amis de Cransac. Il sera également possible de voir dans le musée la petite exposition réalisée à l’occasion de cet événement sur le patrimoine sportif cransacois. Depuis l’époque des mines à nos jours, le sport tient une place primordiale dans la vie des Cransacois. Retour en images et en quelques lignes sur le vélo et le célèbre vélodrome, le foot, les quilles… Et à l’occasion de la mise en avant du patrimoine sportif, le musée proposera une démonstration et initiation aux quilles de huit avec le Sport quilles Cransac-Auzits, samedi après-midi. Enfin, la rando "De l’eau au charbon en passant par la Montagne qui brûle" sera proposée dimanche 17 septembre, à 9 heures.