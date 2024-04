Cransac. Les stèles restaurées dédiées aux victimes de la mine inaugurées

C’est en présence du sous-préfet Christophe Burbaud, du député Laurent Alexandre, du conseiller régional Pascal Mazet, des conseillers départementaux Graziella Piérini et Hélian Cabrolier, d’élus cransacois et du territoire et des représentants du Musée les Mémoires de Cransac, du Musée de la Mine d’Aubin et de l’Aspibd, que le maire cransacois Bernard Canac a inauguré la restauration des deux stèles situées au cimetière, qui sont dédiées à la mémoire des victimes des catastrophes survenues dans les mines de Cransac.

"Ces catastrophes, chronologiquement celle du 3 novembre 1888 qui a fait 49 victimes à la mine de Campagnac, puis celle du Puits n° 1 le 14 juillet 1913 où l’on a déploré 11 victimes et celle du Puits de la Guizonie survenue le 23 avril 1927 où 8 mineurs perdirent la vie, expriment la dangerosité du métier de mineur. À la lecture de ces victimes, j’ai relevé que plusieurs d’entre elles étaient jeunes, 18 à 19 ans, mais aussi par ces temps de tension que notre société vit, j’ai noté également les différentes origines de ces mineurs, français, mais aussi russes, italiens, polonais, espagnols… Tous frères de taille pour arracher le charbon dans les entrailles de notre terre, et frères... de mort, malheureusement au cours de ces catastrophes. Leurs noms sont inscrits sur des pupitres installés à proximité des stèles".

Mémoire honorée

Le député Laurent Alexandre prenait le relais : "Ces différentes catastrophes ont fait 68 morts, des veuves et des orphelins et autant de familles anéanties. Pour l’avoir vécu dans ma famille, je sais combien ce genre d’accident hante pour des décennies la mémoire d’une famille. Perpétuer la mémoire de nos anciens qui pour construire un monde moderne en espérant qu’il soit meilleur, ont perdu leur vie au travail. Cette cérémonie honore leur mémoire et je vous en félicite".

Et le sous-préfet Christophe Burbaud de conclure : "Nous sommes réunis ce jour pour saluer et honorer la mémoire de mineurs qui sont morts au fond de la mine au cours de ces différentes catastrophes. À travers eux, c’est à toute la corporation minière et au territoire que nous rendons hommage. En 1920, on recensait 7 300 emplois miniers. Raviver leurs souvenirs, qui incarnent des valeurs de fraternité, de solidarité et de travail rend hommage à ses hommes et à leur territoire".