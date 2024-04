Cransac. La Mission locale découvre l’activité de l’office de tourisme

"Nous accompagnons des jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en formation", expliquait, jeudi dernier, au bureau de Cransac-Les-Thermes de l’office de tourisme et de thermalisme (OTT), l’une des conseillères de la Mission locale. Et de poursuivre : " Nous leur apportons un accompagnement global, que ce soit sur la découverte de métiers, d’entreprises… Mais également des conseils pour tout ce qui peut constituer pour eux un frein à l’emploi ". Et de préciser encore : "Cela peut s’appuyer parfois par des aides, que ce soit sur le plan de la mobilité et du logement".

Magali Soubiroux, directrice de l’OTT ajoutait de son côté : "Nous allons leur faire découvrir les différentes missions et métiers de notre service. Que ce soit l’accueil, le numérique, la promotion, le guidage, l’organisation d’événements… Nous leur présenterons les postes saisonniers estivaux à pourvoir, trois sur l’ensemble des bureaux de l’OTT, qui pourraient éventuellement les intéresser".

Pour les responsables de la Mission locale, "Il est toujours intéressant de venir sur le terrain, chez des professionnels en tout genre, comme c’est le cas aujourd’hui à ce bureau, pour effectuer des visites qui permettent à nos jeunes de découvrir différents cœurs de métier".

Mission accomplie.