Cransac. L’artiste Choé Joo-Young de retour à l’office de tourisme communautaire

L’exposition de peinture coréenne de Choé Joo-Young se tient à l’office de tourisme et du thermalisme communautaire au bureau de Cransac-les-Thermes jusqu’au 17 avril aux horaires d’ouverture de l’établissement. Des visites guidées sont par ailleurs prévues (renseignements par téléphone).

La peinture de Choé Joo-Young peut être définie comme une peinture de méditation. Le souffle et le mouvement du corps conduisent le pinceau selon la calligraphie transmise de maître à disciple. Les fleurs sauvages des bords de Loire, avec leur profusion de couleurs, notamment les coquelicots, sont les principales compositions de Choé. Elles sont peintes à l’encre sur papier de mûrier marouflé sur toile de grand format, en appliquant la calligraphie. De même, les végétaux traditionnels de la peinture Sagunja (cerisier, orchidée, chrysanthème, bambou) qui représentent les quatre saisons, sont présentés sur rouleaux et réalisés à l’encre. Des éventails et de petits objets, tous originaux, complètent l’exposition.

Choé Joo-Young, artiste peintre née à Séoul, a exposé notamment en Corée, aux États-Unis et en France (Paris, Orléans, Marseille, Nevers…). Elle est déjà venue à Cransac en 2018 et 2019. En 2018, dans cette même salle de l’Envol, elle avait proposé des démonstrations avant d’être invitée à Conques par le Centre européen, pour trois semaines d’exposition et d’ateliers en résidence.

Cette année, elle est en Corée. Sa fille peut recevoir les visiteurs sur rendez-vous à l’atelier-galerie de Choé à Nevers (15 rue du Puits du Bourg) et assure la gestion du site de vente en ligne des œuvres de Choé (www.choejooyoung.com). L’artiste est présente sur les réseaux sociaux et ses œuvres sont aussi en vente sur www.saatchiart.com. Après Cransac-Les-Thermes, elle exposera du 15 au 30 mai à Marseille.

Contact OT : 05 65 63 06 80.