Espalion. Tourisme en Aubrac réunit ses partenaires autour d’un p’tit-dèj

Dans le cadre de son programme d’accompagnement des partenaires, l’Office de tourisme a proposé une matinée en Viadène aux prestataires touristiques du territoire sous forme de petit-déjeuner découverte et échanges ce jeudi 25 avril. Le rendez-vous était donné chez Valérie Veyre propriétaire des chambres d’hôtes des Capellous à Florentin-la-Capelle. Les partenaires ont pu profiter d’un délicieux petit-déjeuner avec la fouace faite maison offerte par Valérie.

Chefs-d’œuvre

C’est dans cette ambiance conviviale à souhait que Valérie a expliqué l’obtention récente de la marque Valeur Parc pour sa structure. Régine Pechberty, agent du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, a pu donner plus de détails sur les modalités de cet engagement et a rappelé les valeurs du PNR et l’enjeu de la préservation du territoire. Le petit-déj s’est terminé avec la visite des chambres d’hôtes et de nombreux échanges et tuyautages entre les différentes hébergeurs présents.

En deuxième partie de matinée, le groupe a découvert une exceptionnelle pépite cachée de notre territoire : la grange de Charly. Située dans le hameau d’Oulhas à quelques kilomètres de Florentin-la-Capelle, sur la route de Bès Bédène, Charly Martinez a ouvert les portes de sa superbe galerie d’art. Les visiteurs sont restés stupéfaits de tels chefs-d’œuvre en un tel lieu. Gravures, sculptures, peintures, mobiliers, fonderie en bronze, design, le tout mis en valeur dans le charme d’une ancienne grange. Un concentré de talents tout en couleur.

La visite s’est poursuivie chez Évelyne, l’épouse de Charly, pour la visite de leur location meublée : un vrai nid douillet où les visiteurs de passage ne manqueront pas d’y trouver la gentillesse des propriétaires et la sérénité du lieu !

L’office de tourisme remercie l’ensemble des participants, Valérie Veyre, Charly et Évelyne Martinez pour leur accueil et leur dynamisme, et donnera prochainement un nouveau rendez-vous à ses partenaires !