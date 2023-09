Journées du patrimoine : le Palais épiscopal ouvre ses portes exceptionnellement à Rodez

Dans le cadre des Journées du patrimoine, le Palais épiscopal de Rodez ouvre ses portes au public. L'occasion de se plonger dans le quotidien de l'évêché et de découvrir ses jardins.

Le Palais épiscopal, d’habitude fermé au public, ouvre ses portes ce week-end de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 3 000 m2 de plancher, 140 pièces… L’ancien évêché a été conçu à l’époque de Louis XIV en hôtel particulier de l’évêché. Terrasse, hôtel particulier, son grand salon et ses jardins…

Cette année, le palais est accessible par la rue Frayssinous, mais également depuis l’espace Cambon. Un moyen de faire le lien avec la cathédrale et la maison des Compagnons du devoir.

Encore aujourd'hui "un mystère pour les gens"

"Le Palais épiscopal demeure un mystère pour les gens, c’est un lieu privilégié, c’est pour ça que c’est intéressant à visiter", confie Patrick Fraudet, affecté au service des bâtiments du département. Rez-de-chaussée et premier étage devraient être ouverts au public en 2026. Visites libres, visites guidées, séminaires, espaces dédiés à l’explication du palais, de la cathédrale, de Rodez et de l’Aveyron… Une immersion dans la vie de l’évêché sera possible dans quelques années.