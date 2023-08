Afrique du Sud : un immeuble de cinq étages dévasté par les flammes, au moins 52 morts à Johnnesbourg

Au moins 52 personnes sont mortes et 43 ont été blessées dans un incendie qui a dévasté un immeuble de cinq étages dans le centre de Johannesburg ce jeudi 31 août 2023, au matin

"À ce moment précis, nous avons environ 52 personnes qui ont perdu la vie et 43 blessés", a déclaré le porte-parole des services de secours, Robert Mulaudzi. Il n’était pas possible de déterminer immédiatement la cause du départ du feu, a-t-il précisé.

The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 56. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/OR7E0pSKcs