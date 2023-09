Que se cache-t-il derrière les yeux vairons ?

Un œil de couleur marron tandis que l’autre est bleu… Alors que le grand public parle d’yeux "vairons", les spécialistes préfèrent évoquer l’hétérochromie. Comment s’explique cette particularité ?

Associée à des facteurs génétiques, la couleur de nos yeux se détermine au niveau de l’iris, ce petit disque pigmenté et très vascularisé, situé juste derrière la cornée et percée en son centre, par la pupille. Avec une palette (vert, bleu, marron, noir…), en fonction de la répartition de mélanine.

L’hétérochromie se caractérise par une différence de couleur entre les deux iris. Soit au niveau de l’ensemble de l’iris soit plus rarement, sur une partie seulement. Elle peut être congénitale ou acquise. Dans le premier cas, il s’agit "d’affections bénignes sporadiques et isolées sans aucune signification clinique", explique le Dr Forshing Lui de la California Northstate University (Elk Groove – Etats-Unis), auteur d’une publication sur le sujet.

Dans le second cas, pour expliquer les formes acquises, le médecin cite notamment la présence sous-jacente d’un traumatisme oculaire ou différents syndromes rares ou autres tumeurs et maladies locales affectant l’iris.

Un signe, pas une maladie

Comme le souligne le médecin américain, "dans la plupart des situations, en cas d’hétérochromie isolée et d’absence d’autres résultats anormaux à l’examen physique, le diagnostic sera celui d’une hétérochromie bénigne". Et de conclure en forme de rappel : "l’hétérochromie est un signe et non une maladie en soi. Il n’existe pas de traitement spécifique".

A noter : il existe des hétérochromies dites partielles. Dans ce cas, l’iris d’un même œil présente plusieurs couleurs.