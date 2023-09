En état de mort cérébrale, l'adolescent qui a percuté une voiture de police n'est pas décédé : ce que ça change

Il était poursuivi par une autre voiture de police à Elancourt (Yvelines) ce mercredi 6 septembre.

L'adolescent de 16 ans au guidon d'une moto-cross, poursuivi par la police ce mercredi 6 septembre à Elancourt dans les Yvelines, avait percuté une seconde voiture de police à une intersection. Dans un premier temps, le parquet de Versailles avait déclaré que l'adolescent était décédé. Mais selon l'avocat de la famille interrogé par BFMTV ce jeudi 7 septembre, l'adolescent serait en fait en état de mort cérébrale, appelée aussi coma dépassé, une information confirmé par la suite par le Parquet, selon La Dépêche du Midi.

Décès, ou non ?

"Techniquement", son système cardiovasculaire est toujours en activité, mais plus aucune activité cérébrale n'est détectée.

Définie en france depuis un peu plus d'un demi-siècle, la mort cérébrale est l'absence totale et définitive de toute activité cérébrale, y compris les systèmes végétatifs qui permettent. Elle entraîne l'arrêt de toutes fonctions organiques sans utilisation d'appareils de réanimation. L'Organisation mondiale de la santé considère la mort cérébrale comme le critère médico-légal du décès.

Verbiage législatif, ou non ?

Pour l'adolescent, être officiellement décédé ou "simplement" en état de mort cérébrale ne changera rien pour lui. Le caractère irréversible d'un coma dépassé, ne le fera pas revenir à la vie. Reste à savoir (et à préciser) si le fonctionnement de son système cardiovasculaire se fait en mode assisté ou non, si non, ce fonctionnement risque de ne pas durer sans assistance.

Pour la justice, la différence est également moindre. En France, la mort cérébrale est l'un des critères requis pour aborder la question de la mort cérébrale.

Plainte pour "tentative d'homicide volontaire"

Pour la famille de la victime enfin, l'état de mort cérébrale laisse souvent un espoir démesuré qui fait souvent long feu.

Celle-ci n'a d'ailleurs pas entendu ces soucis hélas quasi-sémantiques pour annoncer par la voix de son avocat qu'elle allait déposer une plainte contre les policiers pour "tentative d'homicide volontaire". Pour Me Yassine Bouzrou en effet, "il apparaît que la collision (de la moto-cross de l'adolescent) avec le véhicule de police ne soit pas accidentelle mais qu’elle ait été voulue et provoquée par les policiers".

Deux autres enquêtes ont par ailleurs été déposés, l'une pour homicide involontaire par le parquet de Versailles, et l'une pour refus d'obtempérer confiée à la S^reté territoriale des Yvelines.