Naucelle. La première de "Balade" de Roger Souza

Aussi modeste que sa filmographie soit importante, "Balade" de Roger Souza (80 printemps bien sonnés) est une belle histoire naucelloise. Roger Souza était au Domaine de Paulétou, dimanche, pour le prélude de son court métrage tourné "in situ". Un court-métrage d’une dizaine de minutes avec Guy Champoullié (fondateur de l’EASAV de Toulouse Mirail) et Jean-Michel Molé comme acteurs principaux, ses amis, mais surtout avec des locaux qui ont vécu des moments inoubliables de tournage.

La liste serait trop longue pour les citer toutes et tous : Isabelle, Michèle, Aline, Virginie, Paulette, "Popo", Alain, Michel… étaient de cette aventure cinématographique, une première aussi certainement.

"Balade" : les acteurs principaux arrivent au bout de l’allée bitumée… le portail est fermé, mais les deux acteurs arrivent l’un à rouler une cigarette, l’autre à "bourrer" sa pipe et à tirer les premières bouffées. Soudain, l’orage gronde, il faut rentrer rapidement, branle-bas de combat, les parasols sont pliés, tous les "papis" sont à l’abri. Les deux retardataires arrivent enfin à pas d’escargot, sous l’œil sévère d’une responsable. Enfin tout le monde est à l’abri. Les volets se referment, le court métrage avec. Dans son discours d’introduction, Roger Souza, bien trop modeste, acteur, réalisateur avec un nombre de rôles aussi long qu’un parchemin a joué avec les plus grands du cinéma français. Il était le "sourcier" Ange dans Manon des sources, il jouait dans Fanny, Marius, Jean de Florette, des rôles de séries TV, Julie Lescaut, La rivière espérance…

Le projet est né d’une rencontre à Bordeaux. Karine Clément croisait Roger Souza. La maire de Naucelle réussissait à convaincre l’acteur, il ne manquait plus que de trouver le lieu : la Ferme de Paulétou, de Nathalie et Didier Muller, l’un des plus beaux gîtes de France selon un classement du Figaro. Une première rencontre se faisait à la MFR, au mois de septembre 2022, l’avant-première au cinéma le "Cratère" de Toulouse le 8 juin 2023. Chose promise par Roger Souza, la première avait bien lieu à Naucelle, le 3 septembre chez Nathalie et Didier, sans qui le projet n’aurait pas la même saveur. L’ensemble des acteurs avaient droit à une projection des quatre courts métrages de Roger Souza : "Perspectives", primé en 1985 au Festival de Cannes, d’Alès, mention à Aurillac – une histoire tragique qui finit bien ; "Plouf" (1987) et son drôle de pêcheur trois ans après ; "Les étoiles de papiers" (2016) un retour au village du premier court métrage (Tourtouse en Ariège), 25 ans après – un bal de village qui aurait pu être tragique, et donc "Balade", avec le soutien de la mairie, la pugnacité de Karine Clément et un lieu parfait, le triptyque idéal.