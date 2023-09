Les "Montgolfiades" mettent en jeu des vols gratuits

La troisième édition des Montgolfiades se déroulera du 16 au 24 septembre.

C’est l’objectif des journées portes ouvertes de faire découvrir les plaisirs de l’aérostation et le charmant cadre aveyronnais. Vols, concours, conférences, démonstration de street art : le programme de cette année s’annonce sportif. Et il est bien parti pour durer… Alors qu’Éric Thellier, l’organisateur, confiait il y a quelques semaines qu’"il se pourrait que ce soit la dernière", finalement "les nouvelles sont plutôt bonnes".

Pour Éric, qui porte ce projet " à bout de bras " depuis 3 ans, il est temps de passer la main et fort heureusement pour la pérennité du festival, un pilote Montpelliérain lui aurait murmuré être intéressé pour reprendre la suite. " Une nouvelle génération " qu’il appelle de ses vœux. Avec succès…

En attendant, les journées portes ouvertes du 16 au 24 septembre seront l’occasion de faire découvrir de plus près ce métier de passion, notamment en observant toute la complexité de la tâche.

Six mois de préparation

Sera également mis en valeur le Sud-Aveyron auprès du plus grand nombre en passant par des points stratégiques : Sainte-Eulalie-de-Cernon, le Cirque de Tournemire et bien évidemment le viaduc de Millau dont la réputation n’est plus à faire. Pour les intéressés, l’association propose aussi d’en apprendre davantage sur le pilotage de ces aéronefs avec "un ballon école". De quoi, là encore, ouvrir la voie aux nouvelles générations d’aérostiers.

Pour découvrir les joies de la montgolfière à moindre coût, un "ballon captif" permettra enfin à trois passagers – à la fois –, le soir, de prendre leur envol jusqu’à 30 mètres. Une option qui se veut "financièrement plus accessible". Les Montgolfiades, c’est toute une organisation. Pour que l’événement soit une réussite, Éric Thellier n’a pas chômé, préparant l’étape sud aveyronnaise depuis "6 mois".

L’an passé, des pilotes venus de Belgique avaient notamment participé à cette aventure. Prospecter auprès d’eux est un travail de longue haleine, de même que de négocier les autorisations avec les propriétaires fonciers : "Il faut l’accord des exploitants agricole pour décoller depuis leur champ, et ils ne sont pas toujours d’accord. C’est même parfois un réel combat".

Concours photos

Au-delà des vols proposés lors du festival, les Montgolfiades vous donneront le goût du challenge avec à la clé : un vol offert. Férus d’images, compétiteurs hors pair, ces concours sauront vous repousser dans vos retranchements pour tenter de remporter le Graal. Photographes amateurs ou professionnels sont conviés à participer au concours photographie dont la seule condition est de fournir une image sur laquelle apparaissent au moins deux ballons.

L’opération "follow the balloon" exigera de vous un sens de l’orientation sans égal. L’objectif est de rejoindre en premier la nacelle sur son terrain d’atterrissage. La condition majeure est de ne pas entrer avec votre véhicule dans le champ, mais de rejoindre le ballon à pied ! Un dernier sprint donc pour les plus coriaces. Vous pourrez également tenter votre chance en participant à la tombola des Montgolfiades.