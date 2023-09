Paris V : les richesses de l'arrondissement à découvrir lors des Journées européennes du patrimoine

Parmi les animations mises en place, une visite libre de la mairie du Ve arrondissement sera possible samedi 17 septembre de 13 heures à 18 heures et le dimanche 18 de 11 heures à 18 heures.

De nombreux rendez-vous sont proposés, cette année encore, pour permettre au plus grand nombre d'aller à la rencontre du patrimoine de l'arrondissement. En voici le détail.

Samedi 17 septembre

11h – Balade commentée autour d’un parcours Graffitis et Street Art dans le 5e

par l’association Graffart. Départ : Hall d’accueil de la Mairie du 5e

14h – Promenade de 2h autour des architectures de brique du 5e

par Mohaman Haman, architecte-urbaniste. Départ : Hall d’accueil de la Mairie du 5e

14h – Marathon jeunes, la course du patrimoine : « des Arènes de Lutèce au Stade de France »

par Les voies d’eau parisiennes. Départ : Place Monge

15h – Conférence « Anne-Tracy Morgan (1873-1952) philanthrope américaine, intrépide et courageuse amie de la France »

par Nicole Fouché et l’association Réussir l’Égalité Femmes-Hommes. Salle des Mariages, Mairie du 5e

16h – Visite guidée de la Mairie du 5e par Jérôme Cotillon, Directeur Général des Services de la Mairie du 5e. Départ : Hall d’accueil de la Mairie du 5e

16h – Visite-conférence sur les vitraux de l’église Saint-Séverin par l’association de la Montagne Sainte-Geneviève. Rendez-vous : Parvis de l’église Saint-Séverin, 1, rue des Prêtres Saint-Séverin

Dimanche 18 septembre

Visite libre de la Mairie de 11h à 18h

10h et 14h – Promenade de 2h autour des architectures de brique du 5e par Mohaman Haman, architecte-urbaniste. Départ : Hall d’accueil de la Mairie du 5e

11h et 12h – Visite en relais de la Mairie du 5e et du Panthéon par Florence Berthout, Maire du 5e et Barbara Wolffer, Administratrice du Panthéon. Inscription obligatoire sur my.weezevent.com

Rendez-vous : Place du Panthéon

15h – Conférence sur les Trésors de Saint-Étienne-du-Mont par Claire Adelfang et l’association Sauvegarde de l’Art Français. Salle des Mariages, Mairie du 5e

16h – Visite guidée de la Mairie du 5e par Jacques Soppelsa, Ancien président de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Départ : Hall d’accueil de la Mairie du 5e.

16h – Visite-conférence sur les vitraux l’église Saint-Séverin par l’association de la Montagne Sainte-Geneviève. Rendez-vous : Parvis de l’église Saint-Séverin, 1 rue des Prêtres Saint-Séverin.

Samedi et dimanche

12h à 18h – Exposition des 70 ans de la galerie du Haut-Pavé salle Capitant, entrée rue Clotaire.

9h à 18h – Exposition photographique des Trésors de Saint-Étienne-du-Mont par Claire Adelfang et l’association Sauvegarde de l’Art Français, hall d’honneur et galerie des Fêtes de la Mairie du 5e.