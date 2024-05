Cransac. Morgane 14 ans et déjà un talent fou

"Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années…" Cette citation de Corneille tirée du Cid, va comme à un gant à la jeune artiste Morgane Grolleau-Vergnes, qui expose actuellement et ce jusqu’à la fin du mois à l’Envol de Cransac, ses premiers dessins et tableaux.

Il faut dire que cette jeune artiste n’a que 14 ans, et cette artiste précoce possède un sacré coup de crayon. Morgane est de Rignac et elle est en 3e au collège de cette ville. Accompagnée par sa mère, elle a accroché samedi ses œuvres à l’Envol. Une grosse dizaine majoritairement des dessins, notamment des portraits".

Comment est tu venue au dessin et est ce que tes parents t’ont influencée ?

"Non mes parents ne sont pas des "accros" du dessin" ce que confirme sa mère qui ajoute "avec mon mari on dessinait pour nos enfants mais plus sur un mode loisir qu’autre chose. Ceci étant, mon mari s’est aperçu des prédispositions de Morgane et lui a donné les bases du dessin du moins ce qu’il pouvait lui amener".

"Il est vrai que d’aussi loin que je me souvienne, j’ai aimé dessiner" rebondit Morgane. "Mon père m’ayant apporté ce qu’il pouvait, j’ai poursuivi mon apprentissage en prenant des cours chez un professeur de dessin et peintre pendant deux grosses années, de mes 9 à 12 ans. Je croquais tout à mes débuts, des paysages des personnes et puis petit à petit, des portraits. Des portraits, entre autres ma sœur et une de ses copines. Bref, des portraits de mes proches mais aussi de personnes que j’invente" souligne-t-elle tout sourire.

Elle reprend : "Des dessins au crayon mine mais aussi au fusain et puis la peinture s’est invitée au dessin", notamment celle à l’acrylique, et le portrait peint du rappeur "Nek Feu" atteste du bon coup de pinceau de notre jeune artiste. "Mais le tableau que je préfère (pour l‘instant…) c’est celui d’un skate board sur fond noir, qui est très parlant par ailleurs" conclut la jeune artiste en devenir.

Une première exposition pour Morgane dont les dessins et toiles devraient investir très vite bien d’autres salles d’expo.